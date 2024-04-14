Весенние полевые работы начались на юге Красноярского края

Сельхозпроизводители пяти районов Красноярского края начали весенние полевые работы. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Обычно хозяйства планируют массово выходить на посевную в первой декаде мая, но в южных районах Красноярского края это традиционно начинается чуть раньше. В поля вышли аграрии Минусинского, Курагинского, Шушенского, Новосёловского и Краснотуранского районах. Хозяйства подкармливают многолетние травы и закрывают влагу. По состоянию на 12 апреля влага закрыта на 13,5 тысяч гектаров. Действующего вещества минеральных удобрений внесено 251,5 тонн на 5,1 тысяч гектаров.
Красноярский край уже полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых, картофеля — на 98%, а рапса — 90,5%. Сельхозтехника готова к посевным работам на 91%. Горюче-смазочные материалы завозят по плану.
Влагообеспеченность полей для первой половины вегетационного периода, по прогнозам синоптиков, будет достаточно на всей земледельческой территории края.