Весенние полевые работы начались на юге Красноярского края

Обычно хозяйства планируют массово выходить на посевную в первой декаде мая, но в южных районах Красноярского края это традиционно начинается чуть раньше. В поля вышли аграрии Минусинского, Курагинского, Шушенского, Новосёловского и Краснотуранского районах. Хозяйства подкармливают многолетние травы и закрывают влагу. По состоянию на 12 апреля влага закрыта на 13,5 тысяч гектаров. Действующего вещества минеральных удобрений внесено 251,5 тонн на 5,1 тысяч гектаров.