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Весенние полевые работы начались на юге Красноярского края

В пяти районах Красноярского края аграрии вышли в поля.

Источник: Комсомольская правда

Сельхозпроизводители пяти районов Красноярского края начали весенние полевые работы. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Обычно хозяйства планируют массово выходить на посевную в первой декаде мая, но в южных районах Красноярского края это традиционно начинается чуть раньше. В поля вышли аграрии Минусинского, Курагинского, Шушенского, Новосёловского и Краснотуранского районах. Хозяйства подкармливают многолетние травы и закрывают влагу. По состоянию на 12 апреля влага закрыта на 13,5 тысяч гектаров. Действующего вещества минеральных удобрений внесено 251,5 тонн на 5,1 тысяч гектаров.

В Красноярский край завезено более 63 тысячи тонн минеральных удобрений, что составляет 81,7% от планируемого объёма на год. Сельхозпроизводители продолжают заключать договоры на поставку. 89% семян зерновых и зернобобовых культур соответствуют требованиям стандарта, а оставшийся объём хозяйства доводят до посевных кондиций.

Красноярский край уже полностью обеспечен семенами зерновых и зернобобовых, картофеля — на 98%, а рапса — 90,5%. Сельхозтехника готова к посевным работам на 91%. Горюче-смазочные материалы завозят по плану.

Влагообеспеченность полей для первой половины вегетационного периода, по прогнозам синоптиков, будет достаточно на всей земледельческой территории края.

сельское хозяйство