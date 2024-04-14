В Башкирии снова подорожало автомобильное топливо

Как следует из статистики, в период с 2 по 8 апреля цена бензина в республике составила в среднем 52,56 рубля за литр, что на 0,15% больше, чем начала февраля. Самый доступный бензин «АИ-92» стоит 49,63 рубля за литр, «АИ-95» — 53,82 рубля (ранее — 53,59 рубля), «АИ-98» продается по 65,8 рубля за литр. Стоимость литра дизтоплива поднялась на заправках с 61,82 до 62,84 ₽