В Минске 138,5 тысячи человек отказались от бумажных жировок

В Минске почти 138,5 тысячи человек отказались от бумажных жировок, подписавшись на их получение в электронном виде, пишет агентство «Минск-Новости». Всего на обслуживании Центра информационных технологий Мингорисполкома находится более 853,7 тысяч лицевых счетов. Получается, от бумажных жировок пока отказалась лишь шестая часть минчан.
Специалисты подсчитали, что ежемесячно на электронные жировки в среднем переходят около 3,5 тысячи плательщиков. При этом есть многоквартирные дома, жильцы которых полностью отказались от печатных извещений. В их числе — жильцы жилищных комплексов «Маяк Петровские верфи» и «Петровщина», а также жилого дома № 95а на проспекте Независимости.
Отмечается, что у получателей электронных жировок есть ряд преимуществ. Так, можно отслеживать в личном кабинете плательщика на сайте ерсц.бел статус принятых решений по заявлениям в режиме реального времени. Электронные извещения приходят раньше, чем на бумаге, а просмотреть счета можно в любое время и в любом месте, зайдя на свою электронную почту.