В Минске 138,5 тысячи человек отказались от бумажных жировок

Отмечается, что у получателей электронных жировок есть ряд преимуществ. Так, можно отслеживать в личном кабинете плательщика на сайте ерсц.бел статус принятых решений по заявлениям в режиме реального времени. Электронные извещения приходят раньше, чем на бумаге, а просмотреть счета можно в любое время и в любом месте, зайдя на свою электронную почту.