Минпром Беларуси хочет перенаправить четверть экспорта в Африку

«Мы десятикратно нарастили объемы производство на Белкоммунмаше такой техники. В прошлом году мы приступили к строительству целого завода на МАЗе. В следующем году мы это производство запустим. Увеличим объем производства такого рода техники. Это будут автобусы, электробусы, троллейбусы. Дополнительно рассматриваем возможность строительства еще одного аналогичного МАЗу производства на Белкоммунмаше».