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Минпром Беларуси хочет перенаправить четверть экспорта в Африку

Белорусские машиностроители заняли в России ту часть рынка, которую освободили западные компании, но есть проблема конкуренции с КНР.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Система Минпрома Беларуси намерена переориентировать 25% экспорта на рынок Африки до 2030 года, заявил белорусский министр промышленности Александр Рогожник в эфире телеканала ОНТ.

«Начались хорошие поставки в Зимбабве, Никарагуа», — отметил министр.

Рогожник обратил внимание, что ранее Зимбабве импортировала продукцию питания, но теперь стала одной из стран Африки, которая обеспечила собственную продовольственную безопасность. При этом в Зимбабве используют белорусскую сельхозтехнику. Это, по словам министра, стало рекламой белорусской продукции.

«Та же Экваториальная Гвинея, которая полностью импортирует все продукты продовольствия, рассматривает нас как страну, которая решит по аналогии с Зимбабве вопрос их безопасности».

отметил Рогожник.

Конкуренция с Китаем

Он тоже сообщил, что после ухода с российского рынка западных поставщиков техники, перед Беларусью ставилась задача заполнить эту нишу.

«И если бы это не сделали мы, это бы сделали другие», — подчеркнул министр.

В то же время обострилась конкуренция с Китаем. По словам главы Минпрома, в 2023 году производители из КНР ввезли в РФ свыше 12 тысяч тракторов.

«Конечно, ниша не могла не подвергнуться жесткой конкуренции», — отметил Рогожник.

Кроме того, он признал, что есть проблема конкуренции в группе холодильников и морозильников на российском рынке.

Новое производство Белкоммунмаша

Рогожник поднял и тему российских программ обновления парка общественного транспорта. Различные регионы и города РФ планируют закупать десятки тысяч единиц техники. Министр уверен, что Беларусь сможет активно поучаствовать.

«Мы десятикратно нарастили объемы производство на Белкоммунмаше такой техники. В прошлом году мы приступили к строительству целого завода на МАЗе. В следующем году мы это производство запустим. Увеличим объем производства такого рода техники. Это будут автобусы, электробусы, троллейбусы. Дополнительно рассматриваем возможность строительства еще одного аналогичного МАЗу производства на Белкоммунмаше».

рассказал Рогожник.