Минпром Беларуси хочет перенаправить четверть экспорта в Африку

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Система Минпрома Беларуси намерена переориентировать 25% экспорта на рынок Африки до 2030 года, заявил белорусский министр промышленности Александр Рогожник в эфире телеканала ОНТ.
«Начались хорошие поставки в Зимбабве, Никарагуа», — отметил министр.
Рогожник обратил внимание, что ранее Зимбабве импортировала продукцию питания, но теперь стала одной из стран Африки, которая обеспечила собственную продовольственную безопасность. При этом в Зимбабве используют белорусскую сельхозтехнику. Это, по словам министра, стало рекламой белорусской продукции.
«Та же Экваториальная Гвинея, которая полностью импортирует все продукты продовольствия, рассматривает нас как страну, которая решит по аналогии с Зимбабве вопрос их безопасности».
Конкуренция с Китаем
Он тоже сообщил, что после ухода с российского рынка западных поставщиков техники, перед Беларусью ставилась задача заполнить эту нишу.
«И если бы это не сделали мы, это бы сделали другие», — подчеркнул министр.
В то же время обострилась конкуренция с Китаем. По словам главы Минпрома, в 2023 году производители из КНР ввезли в РФ свыше 12 тысяч тракторов.
«Конечно, ниша не могла не подвергнуться жесткой конкуренции», — отметил Рогожник.
Кроме того, он признал, что есть проблема конкуренции в группе холодильников и морозильников на российском рынке.
Новое производство Белкоммунмаша
Рогожник поднял и тему российских программ обновления парка общественного транспорта. Различные регионы и города РФ планируют закупать десятки тысяч единиц техники. Министр уверен, что Беларусь сможет активно поучаствовать.
«Мы десятикратно нарастили объемы производство на Белкоммунмаше такой техники. В прошлом году мы приступили к строительству целого завода на МАЗе. В следующем году мы это производство запустим. Увеличим объем производства такого рода техники. Это будут автобусы, электробусы, троллейбусы. Дополнительно рассматриваем возможность строительства еще одного аналогичного МАЗу производства на Белкоммунмаше».