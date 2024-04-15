Нацбанк Беларуси обновил курс доллара и курс евро на 15 апреля 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 12 апреля, пятницу, а также на 13 и 14 апреля, выходные — субботу и воскресенье, выглядели так: 1 доллар США равен 3,2736 рубля, 1 евро — 3,5130 BYN, 100 российских рублей — 3,4894 белорусского рубля. То есть только курс российского рубля вырос 15 апреля, в понедельник, тогда как курс доллара и курс евро показали снижение.