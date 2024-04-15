В Хабаровске обсудили приоритеты в развитии энергетики и газоснабжения

«Фактором, сдерживающим подписание договоров со стороны населения, является необходимость вложения в газификацию домовладения собственных средств. В Хабаровском крае отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. По поручению Президента Владимира Путина предоставляется федеральная помощь в виде субсидии в размере до 100 тыс. рублей. По поручению губернатора Михаила Дегтярева в регионе введена краевая мера поддержки отдельных категорий граждан. Компенсация за покупку внутридомового газового оборудования составляет до 150 тысяч рублей, кроме семей участников специальной военной операции, выплата предоставляется многодетным семьям и неработающим пенсионерам без учета доходов», — сказал министр энергетического развития края Владимир Михалев.