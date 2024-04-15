В Хабаровске обсудили приоритеты в развитии энергетики и газоснабжения

В Хабаровске состоялся круглый стол, организованный Комитетом Государственной Думы по энергетике, на встрече обсуждались вопросы законодательного обеспечения газоснабжения и газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока, — сообщает пресс-служба правительства края.
Участники обсудили приоритеты в обновлении энергосистемы и экономическом развитии регионов, с акцентом на внутренний рынок, газификацию населения и промышленности, а также создание новых газоперерабатывающих предприятий и организацию экспорта газа.
«Фактором, сдерживающим подписание договоров со стороны населения, является необходимость вложения в газификацию домовладения собственных средств. В Хабаровском крае отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. По поручению Президента Владимира Путина предоставляется федеральная помощь в виде субсидии в размере до 100 тыс. рублей. По поручению губернатора Михаила Дегтярева в регионе введена краевая мера поддержки отдельных категорий граждан. Компенсация за покупку внутридомового газового оборудования составляет до 150 тысяч рублей, кроме семей участников специальной военной операции, выплата предоставляется многодетным семьям и неработающим пенсионерам без учета доходов», — сказал министр энергетического развития края Владимир Михалев.
Особое внимание уделяется газификации ряда дальневосточных регионов, включая Приморский и Хабаровский края. Комитет Государственной Думы по энергетике разработает рекомендации соответствующим органам власти по решению этих проблем.