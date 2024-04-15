В Братске началось проектирование газопроводов для газификации левого берега города

В Братске приступили к проектированию газопроводов для газификации Падунского района на левом берегу города. Работы ведет ООО «Газпром газораспределение Томск», пишет ИА IrkutskMedia.
Планируется построить более 100 км распределительных сетей, в том числе газопроводы-вводы до границ земельных участков домовладений. При реализации проекта к природному газу будет подключено порядка 3,4 тысячи жилых домов в районах: Падун, Южный Падун и микрорайоне Сосновый бор.
По словам гендиректора компании Олега Чернюка, газификация левобережной части Братска начнется с Падунского района. Переход частного сектора на природный газ является одним из пунктов комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, реализуемого в рамках федерального проекта "Чистый воздух.