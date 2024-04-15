В Братске началось проектирование газопроводов для газификации левого берега города

Планируется построить более 100 км распределительных сетей, в том числе газопроводы-вводы до границ земельных участков домовладений. При реализации проекта к природному газу будет подключено порядка 3,4 тысячи жилых домов в районах: Падун, Южный Падун и микрорайоне Сосновый бор.