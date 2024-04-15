«Крабовый король» Олег Кан лишился бизнес-активов: что перешло государству

Напомним, Олег Кан проходит подозреваемым по двум уголовным делам. Согласно данным Генпрокуратуры, с 2019 по 2024 годы рыбопромышленники, среди которых оказались и предприятия, подконтрольные Кану, вылавливали и вывозили морепродукты за границу. В деле фигурируют 31 предприятий и 29 физических лиц.