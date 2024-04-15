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«Крабовый король» Олег Кан лишился бизнес-активов: что перешло государству

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля, ФедералПресс. По решению арбитражного суда Приморского края бизнес-активы, принадлежащие «крабовому королю» Олегу Кану, были переданы государству. Решение вступило в силу с 12 апреля.

Источник: AP 2023

Так, государству были переданы активы восьми рыбопромышленных компаний, среди которых «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин» и другие.

Отметим, что общая сумма активов оценивается в 21,8 млрд рублей.

Напомним, Олег Кан проходит подозреваемым по двум уголовным делам. Согласно данным Генпрокуратуры, с 2019 по 2024 годы рыбопромышленники, среди которых оказались и предприятия, подконтрольные Кану, вылавливали и вывозили морепродукты за границу. В деле фигурируют 31 предприятий и 29 физических лиц.

Также Олег Кан обвиняется в заказном убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке. Оглашение приговора состоится 26 апреля.