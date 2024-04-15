Прокуратура Приморья проверяет законность переноса авторынка «Зелёный угол»

В ответ на общественное беспокойство, вызванное планами перемещения крупного автомобильного рынка «Зелёный угол» из Владивостока в пригородный Надеждинский район, прокуратура начала проверку на предмет соответствия этого решения законодательству.
Как сообщил Telegram-канал надзорного ведомства, прокуратура Надеждинского района уделила внимание потенциальному влиянию нового авторынка на близлежащее садовое товарищество «Серебрянка-2» и на федеральную дорогу «Уссури». Районный прокурор Алексей Малышев лично осмотрел предполагаемый участок и запросил документацию, подтверждающую законность передачи прав на него. Под наблюдением находится вопрос о кадастровом учете участка и его соответствии целям использования, а также требованиям земельного и градостроительного законодательства.
Напомним, что территорию знаменитого на всю страну авторынка «Зелёный угол» уже почти полностью освободили. Место, где ранее продавались подержанные японские автомобили, частично входит в зону охраны Владивостокской крепости, а частью подпадает под юрисдикцию Минобороны, что делает невозможным ведение там коммерческой деятельности. В связи с этим прокуратура потребовала перенести торговлю в другое место, а на месте «Зелёного угла» планируется создание общественной зоны отдыха.