Прокуратура Приморья проверяет законность переноса авторынка «Зелёный угол»

Напомним, что территорию знаменитого на всю страну авторынка «Зелёный угол» уже почти полностью освободили. Место, где ранее продавались подержанные японские автомобили, частично входит в зону охраны Владивостокской крепости, а частью подпадает под юрисдикцию Минобороны, что делает невозможным ведение там коммерческой деятельности. В связи с этим прокуратура потребовала перенести торговлю в другое место, а на месте «Зелёного угла» планируется создание общественной зоны отдыха.