В Омске беременным платят 530 тысяч рублей

«Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия для работающих мам Омской области установлена сегодня на уровне 85 971 рубль. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей. Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двух или трех детей», — заявили в омском отделении Соцфонда России.