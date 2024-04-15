В Омске беременным платят 530 тысяч рублей

«Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма пособия для работающих мам Омской области установлена сегодня на уровне 85 971 рубль. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей. Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двух или трех детей», — заявили в омском отделении Соцфонда России.
С начала года в Омской области страховые пособия по беременности и родам были одобрены для 2 494 мам в декрете. В общей сложности им перечислено 285 миллионов рублей.
В случае усыновления ребенка также положено пособие по беременности и родам: максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.