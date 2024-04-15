Открытие погранпункта на Большом Уссурийском отразится на всём ДФО

— Когда будет открыт пункт пропуска на Большом Уссурийском, колоссально изменятся логистические цепочки, которые затронут весь Дальний Восток. Сейчас у нас очень сильно загружены БАМ и Транссиб, многие грузы простаивают в портах, ожидая своей очереди, а предприниматели могут нести убытки. Кроме того, хабаровские экспортеры вынуждены отправлять свои грузы в Китай через Приморье и Амурскую область. Эти барьеры необходимо убирать. У нас есть пункт пропуска Покровка — Жаохэ, но он сезонный. А открытие границы на Большом Уссурийском позволит снизить нагрузку на существующую инфраструктуру, плюс это даст толчок к развитию смежных бизнесов, которые связаны с логистикой и туризмом, — рассказал административный директор Востокгосплана Виталий Кубичек.



Напомним, первоначально погранпереход на острове должен был заработать в 2015 году, однако коррективы внесло катастрофическое наводнение 2013 года. Большой Уссурийский является пойменным и весь подвержен риску затопления, поэтому необходимо строить защитные дамбы, которые стоят колоссальных денег.



Позже было найдено решение: не строить длинные гидротехнические сооружения, а поднять площадки под конкретными зданиями и объектами. На первоначальном этапе к месту будущего пункта пропуска будет спроектирована и построена автомобильная дорога, затем вырастет сам комплекс зданий.



Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Хабаровск в январе 2024 года провел совещание с членами правительства Российской Федерации. В ходе работы он поручил ускорить процесс создания пограничного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове вблизи Хабаровска и сделал акцент на том, что власти КНР также просят об этом.