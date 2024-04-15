Краснофлотский район Хабаровска получит новую тепломагистраль

В настоящее время в Краснофлотском районе выполнены работы на 1,3 км сети диаметром 800 мм и 200 метров с диаметром 1000 мм. Также была осуществлена разработка более 92 тыс. м3 грунта. На стройке задействовано 125 человек и 21 единица техники.