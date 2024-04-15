Краснофлотский район Хабаровска получит новую тепломагистраль

В Хабаровске идут активные работы по строительству новой тепломагистрали № 35 от Хабаровской ТЭЦ 3, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
В настоящее время в Краснофлотском районе выполнены работы на 1,3 км сети диаметром 800 мм и 200 метров с диаметром 1000 мм. Также была осуществлена разработка более 92 тыс. м3 грунта. На стройке задействовано 125 человек и 21 единица техники.
«Создание “Тепломагистрали № 35” будет способствовать развитию комплексной жилой застройки Краснофлотского района города Хабаровска, перспектива которого измеряется 1,5 млн кв. м. Это позволит улучшить качество жизни более чем 30 тысяч семей», — сообщил заместитель начальника отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Андрей Маланин.
Запуск теплосети запланирован на отопительный сезон 2024/2025 года.