Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг

«Система жилищного законодательства действует так, что, независимо от того, муниципальное это предприятие, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, ТСЖ, ТСН, ЖСК — для всех действуют одни и те же требования по содержанию общего имущества. Отличие только в процедуре лицензирования: ТСЖ и ТСН не проходят его, а управляющая организация всех форм проходит. Штрафы одинаковые, поблажек никому нет», — рассказал Бышук.