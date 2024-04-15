Реорганизация МУПов в Крыму: как это может отразиться на стоимости услуг

Депутаты Симферопольского горсовета поддержали внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Симферополя на 2022 — 2024 годы. Как пояснил глава горсовета крымской столицы Виктор Агеев, в документ в связи с необходимостью реорганизации включены такие муниципальные унитарные предприятия (МУПы), как: «Киевский Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис», «Центральный Жилсервис», «Аванград» и «Горритуал».
По словам Бышука, такие изменения не должны пугать крымчан, поскольку в результате реорганизации изменятся, по сути, только названия.
Как и частные предприятия, МУПы создавались с целью извлечения прибыли, но это не говорит о том, что происходящие изменения непременно повлекут увеличение тарифов, пояснил специалист.
«Муниципальное образование должно по факту зарабатывать. Часть прибыли переходит в бюджет муниципального образования, а часть остается на развитие предприятия. Это прописано в уставах. Когда будет реорганизация, фактически поменяется только наименование: МУП поменяется на Акционерное общество», — сказал Бышук.
При этом учредителем, как и прежде, останется муниципальное образование, которое продолжит нести ответственность за свою организацию, и в дальнейшем каких-либо особых изменений для собственников не будет, заверил эксперт.
«Система жилищного законодательства действует так, что, независимо от того, муниципальное это предприятие, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, ТСЖ, ТСН, ЖСК — для всех действуют одни и те же требования по содержанию общего имущества. Отличие только в процедуре лицензирования: ТСЖ и ТСН не проходят его, а управляющая организация всех форм проходит. Штрафы одинаковые, поблажек никому нет», — рассказал Бышук.
Он подчеркнул, что главная цель реорганизации муниципальных унитарных предприятий по всей России заключается в том, чтобы на рынке, где должна существовать конкурентная среда, не было доминирования и монополистов в лице государства и муниципалитетов.
«То есть чтобы была конкуренция, порождающая улучшение качества и уменьшение стоимости услуг», — подчеркнул Бышук.
Таким образом при равных условиях и муниципальные предприятия, и частные организации должны будут показать свои лучшие работы, а люди смогут голосовать рублем за тех, кто предоставляют более качественные услуги, заключил эксперт.
Согласно обновленному законодательству, государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до дня вступления в силу Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» в декабре 2019 года и гражданский кодекс РФ в июле 2023 года.