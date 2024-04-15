Авиакомпания «Россия» возобновит полеты до Харбина

В декабре прошлого года авиакомпания «Россия» сообщила об отмене рейсов из Иркутска, Красноярска и Владивостока в Пекин. Авиаперевозчик тогда не успел заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны. Как писал «Ъ-Сибирь», планы по открытию этого авианаправления ранее неоднократно переносились. Последний раз — в конце октября на декабрь текущего года. При этом старт полетов на этом направлении ожидался еще в весенне-летнем сезоне 2023-го. Как тогда пояснил собеседник «Ъ-Сибирь», по этому вопросу велись активные переговоры между властями России и авиационными властями Китая.