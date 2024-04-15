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Авиакомпания «Россия» возобновит полеты до Харбина

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») возобновит рейсы из Красноярска в Харбин (Китай).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба красноярского аэропорта, первый рейс запланирован на 23 апреля. Полеты будут выполняться два раза в неделю — во вторник и субботу из Красноярска. Вылет из Харбина в среду и воскресенье.

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе аэропорта, «Россия» приостановила авиасообщение в этом направлении в феврале 2024 года.

В декабре прошлого года авиакомпания «Россия» сообщила об отмене рейсов из Иркутска, Красноярска и Владивостока в Пекин. Авиаперевозчик тогда не успел заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны. Как писал «Ъ-Сибирь», планы по открытию этого авианаправления ранее неоднократно переносились. Последний раз — в конце октября на декабрь текущего года. При этом старт полетов на этом направлении ожидался еще в весенне-летнем сезоне 2023-го. Как тогда пояснил собеседник «Ъ-Сибирь», по этому вопросу велись активные переговоры между властями России и авиационными властями Китая.