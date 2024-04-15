Uzbekistan Airways отменила рейс Ташкент — Тель-Авив — Ташкент

Компания сообщает, что для перебронирования авиабилетов или возврата денежных средств без применения штрафов, пассажиры рейса HY301/302, который планировался на 15 апреля 2024 года, должны обратиться в филиал Uzbekistan Airways Sales или в представительства авиакомпании за рубежом.