Компания сообщает, что для перебронирования авиабилетов или возврата денежных средств без применения штрафов, пассажиры рейса HY301/302, который планировался на 15 апреля 2024 года, должны обратиться в филиал Uzbekistan Airways Sales или в представительства авиакомпании за рубежом.
Uzbekistan Airways отменила рейс Ташкент — Тель-Авив — Ташкент
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Чтобы обеспечить безопасность полетов и в связи с закрытием воздушного пространства над частью стран Ближнего Востока, 15 апреля компания Uzbekistan Airways отменила рейс Ташкент — Тель-Авив — Ташкент, сообщает корреспондент Podrobno.uz.