В Перми с 15 апреля выросла стоимость билета и подорожали проездные в городском транспорте

«Ежегодная индексация связана с ростом цен на топливо и запчасти, а также необходимостью изменения зарплат водителей», — пояснили в департаменте транспорта Перми.
Теперь за одну поездку в автобусе или трамвае (а также за багаж) придется заплатить на два рубля больше — 37 рублей.
При пересадке на другой маршрут по транспортной карте по тарифу «Электронный кошелек» в течение 40 минут стоимость проезда составит 19 рублей. При этом действует увеличенное время для пересадки — один час — между такими автобусами, как № 15, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64, 77, 80 и любыми другими маршрутами общественного транспорта.
Цены на гражданские проездные сейчас таковы:
- 40 поездок на месяц — 1332 рубля,
- безлимит на сутки — 139 рублей,
- безлимит на 15 дней — 999 рублей,
- безлимит на месяц — 1887 рублей,
- безлимит на три месяца — 5328 рублей,
- годовой безлимит — 14 430 рублей.
Проездные для льготных категорий пассажиров стоят:
- 30 поездок на три месяца — 777 рублей,
- безлимит на 15 дней — 777 рублей,
- безлимит на месяц — 1110 рублей.
Отметим, что для учеников начальной школы в Перми действует бесплатный проезд.
Напомним, уже известно, как будет расти стоимость проезда в общественном транспорте в ближайшие два года. С 15 апреля 2025 года она увеличится до 39 рублей, а с 15 апреля 2026 года — до 40 рублей. Также советуем прочитать материал «Миллионы безбилетников и больше миллиарда дотаций: куда катится транспортная отрасль Перми».