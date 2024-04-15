В Перми с 15 апреля выросла стоимость билета и подорожали проездные в городском транспорте

Напомним, уже известно, как будет расти стоимость проезда в общественном транспорте в ближайшие два года. С 15 апреля 2025 года она увеличится до 39 рублей, а с 15 апреля 2026 года — до 40 рублей. Также советуем прочитать материал «Миллионы безбилетников и больше миллиарда дотаций: куда катится транспортная отрасль Перми».