Красноярская мэрия не будет платить подрядчикам за пыльную уборку городских улиц (видео)

Накануне в комментариях в телеграм-канале мэра появилось видео уборки проезжей части на улице Рейдовая. На записи видно, что «Бродвей» метет дорогу без обязательного предварительного смачивания водой, из-за чего поднимает столбы пыли.
«За пыльную уборку оплаты не будет, а подрядчик будет переделывать работу качественно», — пояснили в пресс-службе.
Во время проверки водитель заявил, что не заметил, когда у него закончилась вода и продолжил уборку.
«Дорожные пылесосы и ленточные уборщики работают только с орошением! Если вода закончилась, рабочий должен приостановить работы, уехать на базу, заполнить необходимые емкости водой и только потом продолжить уборку», — пояснили в мэрии.