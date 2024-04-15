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Красноярская мэрия не будет платить подрядчикам за пыльную уборку городских улиц (видео)

В мэрии Красноярска прокомментировали пыльную уборку улицы Рейдовая.

Источник: Freepik

Накануне в комментариях в телеграм-канале мэра появилось видео уборки проезжей части на улице Рейдовая. На записи видно, что «Бродвей» метет дорогу без обязательного предварительного смачивания водой, из-за чего поднимает столбы пыли.

«За пыльную уборку оплаты не будет, а подрядчик будет переделывать работу качественно», — пояснили в пресс-службе.

Во время проверки водитель заявил, что не заметил, когда у него закончилась вода и продолжил уборку.

«Дорожные пылесосы и ленточные уборщики работают только с орошением! Если вода закончилась, рабочий должен приостановить работы, уехать на базу, заполнить необходимые емкости водой и только потом продолжить уборку», — пояснили в мэрии.

ЖКХ