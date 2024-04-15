Свыше 2,5 тыс. фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси с ЕС

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Более 2520 легковых и грузовых автомобилей стоят на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
Самые большие очереди из фур традиционно отмечаются в двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в ПП «Каменный Лог» сейчас находится 780 фур и немного меньше машин — 690 — в погранпереходе «Бенякони».
На белорусско-латвийской границе также образовалась большая очередь, где на погранпереходе «Григоровщина» стоит более 800 большегрузов.
На польском направлении тоже фиксируется относительно небольшая очередь — 200 машин стоят в пункте пропуска «Брест».
Ситуация с легковушками и автобусами
Очереди из легковых автомобилей отмечаются только на двух направлениях — польском и литовском.
На границе Беларуси с Польшей в пункте пропуска «Брест» находится 30 машин.
На белорусско-литовской границе только в одном погранпереходе отмечается небольшая очередь из легкового транспорта: 20 находятся сейчас в ПП «Бенякони».
На латвийском направлении очередей из легковушек не наблюдается.
Помимо этого, в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей образовалась очередь из рейсовых автобусов. Согласно данным Погранкомитета, там сейчас находится 28 автобусов.
На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей нет.