Свыше 2,5 тыс. фур и легковушек стоят в очереди на границах Беларуси с ЕС

Самые большие очереди из фур традиционно отмечаются в двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в ПП «Каменный Лог» сейчас находится 780 фур и немного меньше машин — 690 — в погранпереходе «Бенякони».