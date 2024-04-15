В аномальную жару остались без кондиционеров и с портящимися продуктами в холодильниках: В Кишиневе массовые отключения электроэнергии

Некоторые жители Буюкан и Центра временно останутся без электричества.
Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Буюканы:
- Кодрилор, 16 — с 09.40 до 17.00.
- Драгомирна, 36 — с 09.30 до 17.00.
- Алба-Юлия, 75, А. Маринеску, 28, В. Лупу, 117 — с 09.30 до 17.00.
Центр:
- А. Бернардацци, 52−54, 59−69, 60, 9999, А. Матеевича, 25−53, 40−46, 50, 54, 58, 59−63, Крихан Антон, 16A, 16B, Галбена, 1/1, 4, 5−7, 8, М. Эминеску, 2−14, 9, М. Когэлничану, 36A, 39−41, 9999, Университэций, 1−23, 23/1, 2−32, 33−39, В. Александри, 28−46, 71−87 — с 08:50 до 16:50.