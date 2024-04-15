Рыболовы назвали причины роста цен на корюшку в Петербурге

После ледохода добыча начнется на реках Сясь и Свирь, а рекомендуемый объем вылова на 2024 год составляет 1225 тонн.
В интервью для 47news генеральный директор рыбодобывающего предприятия «Причал» из Новой Ладоги Филипп Важник отметил нестабильность цен на начальном этапе сезона, подчеркивая их изменчивость практически ежедневно.
Ценообразование в основном определяется рыночными факторами, с розничными ценами, отличающимися незначительно от прошлогодних, зафиксировано повышение на 50−70 рублей. Четверги выделяются как дни с высокими ценами, что обусловлено закупками сетевых магазинов.
Ранее мы сообщили о том, что фестиваль «Корюшка идёт!» состоится в Ленобласти 18 мая.