Рыболовы назвали причины роста цен на корюшку в Петербурге

Ценообразование в основном определяется рыночными факторами, с розничными ценами, отличающимися незначительно от прошлогодних, зафиксировано повышение на 50−70 рублей. Четверги выделяются как дни с высокими ценами, что обусловлено закупками сетевых магазинов.