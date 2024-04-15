В Самаре системный администратор может зарабатывать до 230 тысяч рублей

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум администратора Windows в Самаре достигает 230 тысяч рублей, в Москве — 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тысяч рублей. На высокий уровень дохода могут претендовать соискатели с профильным образованием и стажем работы от 2-х лет.