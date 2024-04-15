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Как жители Гагаузии смогут обналичивать деньги, которые будут поступать на российские карты «Мир»

Экс-министр экономики Молдовы Октавиан Калмык назвал несколько вариантов.

Эксперт, экс-министр экономики Молдовы Октавиан Калмык назвал несколько вариантов, как жители Гагаузии смогут обналичивать надбавки к пенсиям, которые будут к ним поступать на российские карты «Мир».

Один из них — чтобы эта карта была накопительной и при первом же обращении переводилась в наличные на территории России.

Эксперт предложил и второй вариант — средства с карты могут снимать и пересылать близкие и друзья пенсионеров, проживающие в России.

Другим возможным способом было бы снятие российских рублей с карты и последующий обмен их на национальную валюту, добавил бывший министр экономики.

Напомним, Башкан Гагаузии Евгения Гуцул сообщила 9 апреля, что подписала соглашение об использовании карт «Мир». По ее словам, это позволит автономии привлечь в Гагаузию средства для финансирования социальных, инфраструктурных и экономических проектов.