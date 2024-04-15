Аналитики назвали наиболее востребованные профессии в 2024 году

При этом набольшее количество вакансий в базовом и оптимистичном сценариях приходится на специалистов-профессионалов. В указанных сценариях ожидается, что в 2024 году количество вакансий для данной категории составит от 311 тыс. до 409 тыс. единиц, а их доля в общем количестве вакансий — от 26% до 31%.