Стало известно, почему тракторист снес нелегальные точки в Новосибирске

В Новосибирске рассказали, зачем водитель трактора снес нелегальный блошиный рынок в районе ГБШ. За несколько часов мужчина стал буквально народным героем. О подробностях пишет портал infopro54.ru.
Наболевшая тема в Новосибирске — палатки и киоски с торговцами. Мигранты нагло разворачивают на чужих землях свой бизнес, причем в большинстве случаев это происходит без разрешений. К тому же сами иностранцы находятся на территории страны чаще всего неззаконно.
Местный житель, который знаком с ситуацией, рассказал, что уже несколько лет известный в Новосибирске бизнесмен борется с этим рынком. Источник отметил, что эти места завалены просроченными продуктами и хламом с мусорки.
«Они же все скидывали за забор, превращая площадку в помойку. Бизнесмен много раз выносил предупреждение, пытался как-то цивилизованно все решить, но разговоры не помогали. В пятницу он в очередной раз предупредил мэрию, полицию и другие службы, что будет устранять проблему на своем участке. Он нанял тяжелую технику и навел порядок», ― рассказал собеседник.
При этом в тот же день на Хилокском жилмассиве иностранные граждане кинулись разбирать свои картонные киоск и палатки. Сами местные жители хотят, чтобы на на месте незаконного рынка сделали сквер.