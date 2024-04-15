Стало известно, почему тракторист снес нелегальные точки в Новосибирске

«Они же все скидывали за забор, превращая площадку в помойку. Бизнесмен много раз выносил предупреждение, пытался как-то цивилизованно все решить, но разговоры не помогали. В пятницу он в очередной раз предупредил мэрию, полицию и другие службы, что будет устранять проблему на своем участке. Он нанял тяжелую технику и навел порядок», ― рассказал собеседник.