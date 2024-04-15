В Хабаровске ​у приюта для бездомных животных сменился собственник

«У этой организации есть опыт работы с безнадзорными животными. Ранее она работала в Улан-Удэ. Там приют был передан волонтерам-зоозащитникам. У нового собственника есть свой ветеринар, чтобы следить за состоянием бездомных животных. На сегодняшний день в приюте стоит около 100 вольеров. В них могут поместиться до 300 собак. Предприниматель Сабуев будет в дальнейшем строить вольеры — земельный участок позволяет. Также там возведут модульное здание для стерилизации и карантинные дополнительные модули, где будут содержаться собаки», — сообщил и.о. начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Юрий Емельяненко.