В Хабаровске ​у приюта для бездомных животных сменился собственник

У приюта для бездомных животных в Хабаровске сменился собственник. Теперь за содержание четвероногих отвечает ИП Сабуев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«У этой организации есть опыт работы с безнадзорными животными. Ранее она работала в Улан-Удэ. Там приют был передан волонтерам-зоозащитникам. У нового собственника есть свой ветеринар, чтобы следить за состоянием бездомных животных. На сегодняшний день в приюте стоит около 100 вольеров. В них могут поместиться до 300 собак. Предприниматель Сабуев будет в дальнейшем строить вольеры — земельный участок позволяет. Также там возведут модульное здание для стерилизации и карантинные дополнительные модули, где будут содержаться собаки», — сообщил и.о. начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Юрий Емельяненко.
Работа по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе проводится по уже сложившейся схеме: сначала идет отлов, затем стерилизация и чипирование. После этого специалисты определяют — оставить собаку на пожизненное содержание в приюте, если она агрессивная, или отправить на прежнее место обитания. В городском управлении ЖКХ отметили, что показатель по отлову безнадзорных животных в последнее время неуклонно растет. Так, 8 апреля в приют была доставлена одна собака, 10 апреля уже шесть, 12 апреля — семь.
Напомним, приют для собак в районе Березовского шоссе был построен за счет меценатов. В нем будут пожизненно содержаться агрессивные собаки.