В Красноярске закрывается популярный маршрут в Караульную пещеру

Об этом сообщил руководитель туристической компании «Альтамира» Игорь Бурмак на своей странице в социальной сети.
Он напомнил, что 20 лет назад его компания взяла под охрану памятник природы краевого значения «Пещера Караульная». По договору о сотрудничестве с вузом, владеющим землей на праве бессрочного пользования, был построен охранный пост, беседки, туалет, установлены аншлаги.
«20 лет мы стучались во все инстанции с намерением привести этот проект в соответствие с нормами законодательства: получить в аренду лесной участок, оформить лицензию. В 2014 году компания “Альтамира” назначена охраняющей организацией памятника природы краевого значения “Пещера Караульная”. В 2015 году после многолетней переписки с Роснедрами мы получили лицензию на пользование недрами. Пещера Караульная оборудована для познавательных экскурсий и сохраняется за счет доходов от экскурсий. Благодаря оборудованию ее могут безопасно посещать и пожилые туристы и юные путешественники», — написал Игорь Бурмак.
Но в прокуратуре посчитали, что «Альтамира» пользуется землей незаконно и через суд добилась решения о сносе построек. В феврале Арбитражный суд Красноярского края очередной раз подтвердил это требование.
«Из-за сложной нормативно-правовой базы и недостаточного внимания органов государственной власти к проблемам малого бизнеса и этому проекту, создалась ситуация, когда мы вынуждены прекратить работу маршрута “Пещера-музей Караульная”, и более того, уничтожить созданную с большим трудом инфраструктуру, обеспечивающую деятельность маршрута. Деятельность компании “Альтамира”, одного из ведущих туроператоров экологического туризма в Красноярском крае, который вкладывает свои заработанные средства в оборудование маршрутов и привлечение туристов в край, также поставлена на грань выживания из-за штрафов и необходимости значительных расходов на закрытие маршрута. Без работы останутся сотрудники, работающие на этом маршруте: экскурсоводы, администраторы, менеджер, охранники, водители», — отметил Игорь Бурмак и пояснил, что в дело уже вмешалась служба судебных приставов, выписавшая штраф за неисполнение решения суда и пригрозившая уголовным делом.
Поэтому в ближайшее время вся инфраструктура, включая аншлаги, туалеты, визит-центр с помещением для охраны, экскурсоводов и гостей пещеры, беседки, места сбора мусора и солнечную электростанцию.
«Мы не можем продолжать работу на безопасном и достойном наших гостей уровне без обеспечивающей работу маршрута инфраструктуры. Маршрут в “Пещеру Караульная” будет закрыт с 1 июня 2024 года до решения вопроса о земельном участке. Пещера будет находиться под постоянной охраной. Принятые нами обязательства по социальным экскурсиям, и уже принятым заявкам мы исполним в полном объеме», — заверил Игорь Бурмак.