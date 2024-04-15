В Красноярске закрывается популярный маршрут в Караульную пещеру

«Из-за сложной нормативно-правовой базы и недостаточного внимания органов государственной власти к проблемам малого бизнеса и этому проекту, создалась ситуация, когда мы вынуждены прекратить работу маршрута “Пещера-музей Караульная”, и более того, уничтожить созданную с большим трудом инфраструктуру, обеспечивающую деятельность маршрута. Деятельность компании “Альтамира”, одного из ведущих туроператоров экологического туризма в Красноярском крае, который вкладывает свои заработанные средства в оборудование маршрутов и привлечение туристов в край, также поставлена на грань выживания из-за штрафов и необходимости значительных расходов на закрытие маршрута. Без работы останутся сотрудники, работающие на этом маршруте: экскурсоводы, администраторы, менеджер, охранники, водители», — отметил Игорь Бурмак и пояснил, что в дело уже вмешалась служба судебных приставов, выписавшая штраф за неисполнение решения суда и пригрозившая уголовным делом.