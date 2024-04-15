Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕНПФ рассказали, кто наследует пенсионные накопления

В ЕНПФ рассказали кто наследует пенсионные накопления, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Пенсионные накопления наследуются по завещанию или по закону. Наследники узнают информацию о нотариусов, которые открывают наследственные дела.

Наследнику нужно подать заявление нотариусу. Наследство может быть принято через 6 месяцев после смерти.

После истечения срока, наследник получает свидетельство на наследство и передает его в ЕНПФ. После этого в течении 10 дней ЕНПФ осуществляет выплату.

Каждый человек может написать завещание о наследовании. Если завещания нет или в нем не указано какое-либо наследство, то тогда наследников определяет суд.

Всего существует семь очередей наследников.

1 очередь — дети наследника, в том числе усыновленные, супруги и родители, затем во второй очереди идут братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если наследников много, то пенсионные накопления распределяются между ними в соответствии с решением суда или соглашением. Если наследников нет, то наследство переходит в коммунальную собственность. А если они есть, но они не обратились, то наследство будет хранится бессрочно.

закон