В ЕНПФ рассказали, кто наследует пенсионные накопления

Пенсионные накопления наследуются по завещанию или по закону. Наследники узнают информацию о нотариусов, которые открывают наследственные дела.
Наследнику нужно подать заявление нотариусу. Наследство может быть принято через 6 месяцев после смерти.
После истечения срока, наследник получает свидетельство на наследство и передает его в ЕНПФ. После этого в течении 10 дней ЕНПФ осуществляет выплату.
Каждый человек может написать завещание о наследовании. Если завещания нет или в нем не указано какое-либо наследство, то тогда наследников определяет суд.
Всего существует семь очередей наследников.
1 очередь — дети наследника, в том числе усыновленные, супруги и родители, затем во второй очереди идут братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Если наследников много, то пенсионные накопления распределяются между ними в соответствии с решением суда или соглашением. Если наследников нет, то наследство переходит в коммунальную собственность. А если они есть, но они не обратились, то наследство будет хранится бессрочно.