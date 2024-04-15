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ЕАБР сообщил о сохранении прежнего уровня инфляции в Беларуси

Евразийский банк развития отмечает сохранение прежнего уровня инфляции в Беларуси.

«В Беларуси инфляция составила 5,6% г/г в марте 2024 г., сохранившись на уровне предыдущего месяца», — говорится в Макроэкономическом прогнозе, опубликованном банком.

Сообщается, что «замедлился рост цен на продовольственные товары до 6,2% г/г в марте после 6,4% г/г в феврале и на услуги до 7,1% г/г в марте по сравнению с 7,3% г/г месяцем ранее. Инфляция непродовольственных товаров ускорилась до 3,5% г/г в марте после 3,2% г/г в феврале».

«В условиях действующего административного регулирования цены очень ограниченно могут реагировать на рост внутреннего спроса, что формирует инфляционное давление на среднесрочном горизонте», — прогнозирует ЕАБР.

инфляция