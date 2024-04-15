ЕАБР сообщил о сохранении прежнего уровня инфляции в Беларуси

Сообщается, что «замедлился рост цен на продовольственные товары до 6,2% г/г в марте после 6,4% г/г в феврале и на услуги до 7,1% г/г в марте по сравнению с 7,3% г/г месяцем ранее. Инфляция непродовольственных товаров ускорилась до 3,5% г/г в марте после 3,2% г/г в феврале».