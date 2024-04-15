В Хабаровском крае обсудили подготовку к летнему туристическому сезону

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вопросы подготовки были озвучены на расширенном заседании президиума правительства Хабаровского края.
Министр туризма региона Екатерина Пунтус рассказала, что на сегодняшний день работа ведется по нескольким направлениям. Речь идет о новых туристических маршрутах, развитии туристической инфраструктуры, популяризации событийных мероприятий. Чтобы решить обозначенные задачи, регион получил в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» федеральную единую субсидию. Сумма составила около 73,5 миллиона рублей. Из регионального бюджета выделено 89,4 миллиона рублей.
Жителям и гостям края готовы предложить более 150 экскурсий и маршрутов различной продолжительности и степени сложности. При этом акцент будет сделан на отдых для семей с детьми, так как 2024 год объявлен Годом семьи.
В планах на лето 2024 года благоустроить маршрут к одной из известных природных достопримечательностей края — Анюйским столбам. Будут организованы бесплатные путешествия для школьников., в частности, для детей преимущественно из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.