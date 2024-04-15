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Беларусь планирует запустить прямой авиарейс в африканский Алжир

Беларусь рассматривает возможность запуска прямого авиасообщения с Алжиром.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь планирует запустить прямой авиарейс в Алжир. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник после переговоров с министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом, пишет БелТА.

По словам главы МИД Беларуси, активно изучается возможность запуска прямого авиарейса между столицами Беларуси и Алжира. Кроме того, Алейник отметил, что также изучается вопрос взаимного открытия посольств для того, чтобы более тесно взаимодействовать по всему спектру вопросов.