Беларусь планирует запустить прямой авиарейс в африканский Алжир

Беларусь планирует запустить прямой авиарейс в Алжир. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник после переговоров с министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом, пишет БелТА.
По словам главы МИД Беларуси, активно изучается возможность запуска прямого авиарейса между столицами Беларуси и Алжира. Кроме того, Алейник отметил, что также изучается вопрос взаимного открытия посольств для того, чтобы более тесно взаимодействовать по всему спектру вопросов.