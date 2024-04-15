Беларусь планирует запустить прямой авиарейс в африканский Алжир

По словам главы МИД Беларуси, активно изучается возможность запуска прямого авиарейса между столицами Беларуси и Алжира. Кроме того, Алейник отметил, что также изучается вопрос взаимного открытия посольств для того, чтобы более тесно взаимодействовать по всему спектру вопросов.