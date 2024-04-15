С 15 апреля в трех районах Ростова начали отключение горячей воды

С 15 апреля на отдельных улицах Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов Ростова-на-Дону должны отключить горячую воду. Об этом в своем телеграм-канале напомнил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
— Коммунальные ограничения будут действовать до 28 апреля, они связаны с опрессовкой тепловых сетей. Работы проводит ООО «РТС», — рассказал Сергей Сизиков.
Горячей воды не будет:
— на Северном в границах улиц: Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — Королева — Космонавтов — Волкова;
— в районе «Темерник»: Лелюшенко — Миронова — Думенко;
— в районе проспекта Ленина: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Ярослава Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — Нагибина — Новаторов — Врубовая — Актюбинский, 3-я Кольцевая, Профсоюзная (727 домов).
Напомним, опрессовку теплосетей проводят ежегодно, перед отопительным сезоном и после его завершения. Во время работ могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в диспетчерскую или по номеру «112».