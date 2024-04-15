Власти Ростова рассказали, как добиться капремонта в доме

Первое, что необходимо сделать, — провести общее собрание собственников этого дома. Инициировать его может как один жилец, так и управляющая компания или товарищество собственников жилья. Оптимальный вариант — обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или ТСЖ, запросить сведения о наличии денег на специальном счете. Управляющая организация может составить перечень необходимых работ и произвести подсчет их общей стоимости. За шесть месяцев до начала капремонта УК или ТСЖ должны представить свои предложения по его проведению.