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Власти Ростова рассказали, как добиться капремонта в доме

Власти Ростова рассказали ростовчанам, как ускорить проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, у которых средства для проведения капитального ремонта накапливаются на специальном счете регионального оператора.

Источник: Don24.ru

Первое, что необходимо сделать, — провести общее собрание собственников этого дома. Инициировать его может как один жилец, так и управляющая компания или товарищество собственников жилья. Оптимальный вариант — обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или ТСЖ, запросить сведения о наличии денег на специальном счете. Управляющая организация может составить перечень необходимых работ и произвести подсчет их общей стоимости. За шесть месяцев до начала капремонта УК или ТСЖ должны представить свои предложения по его проведению.

Для начала капремонта нужно обратиться в УК или ТСЖ, аргументировав его необходимость, желательно предоставив доказательства важности его скорейшего проведения. Доказательствами могут служить фото- и видеоматериалы, а также заключения независимых экспертов в сфере строительства и эксплуатации жилых помещений. В случае необоснованного отказала в капремонте дома, у которого имеются средства на счете оператора, власти рекомендуют обратиться в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, тел. +7 (863) 210−22−16.

На прошлой неделе, 10 апреля, у жителей дома на ул. Мечникова обрушилась часть бетонного потолка и появилась трещина в стене размером 5 см. Более 70 жителей аварийного дома приняли решение съехать.

ЖКХ