Власти Ростова рассказали, как добиться капремонта в доме

Первое, что необходимо сделать, — провести общее собрание собственников этого дома. Инициировать его может как один жилец, так и управляющая компания или товарищество собственников жилья. Оптимальный вариант — обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или ТСЖ, запросить сведения о наличии денег на специальном счете. Управляющая организация может составить перечень необходимых работ и произвести подсчет их общей стоимости. За шесть месяцев до начала капремонта УК или ТСЖ должны представить свои предложения по его проведению.
Для начала капремонта нужно обратиться в УК или ТСЖ, аргументировав его необходимость, желательно предоставив доказательства важности его скорейшего проведения. Доказательствами могут служить фото- и видеоматериалы, а также заключения независимых экспертов в сфере строительства и эксплуатации жилых помещений. В случае необоснованного отказала в капремонте дома, у которого имеются средства на счете оператора, власти рекомендуют обратиться в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, тел.
На прошлой неделе, 10 апреля, у жителей дома на ул. Мечникова обрушилась часть бетонного потолка и появилась трещина в стене размером 5 см. Более 70 жителей аварийного дома приняли решение съехать.