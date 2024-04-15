«Перешли на круглосуточное дежурство»: на время паводка «КрасКом» ужесточает контроль за качеством питьевой воды

Отметим, за месяц с 15 марта по 15 апреля 2024 г. объем пропуска воды через агрегаты Красноярской ГЭС увеличился с 2250 до 2710 кубометров в секунду. За счет этого, уровень Енисея в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха поднялся со 120 до 163 см. Но этот всё равно ниже, чем судоходный уровень — 175 см, и более чем на полметра ниже среднего многолетнего уровня воды в Енисее, составляющего 220 см. Для сравнения, в марте 2023 года этот показатель не превышал 110 см, а сброс составлял всего 2020 кубометров в секунду.