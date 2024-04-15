«Перешли на круглосуточное дежурство»: на время паводка «КрасКом» ужесточает контроль за качеством питьевой воды

С 15 апреля на русловом водозаборе «Гремячий лог» лаборанты химического анализа компании «КрасКом» перешли на круглосуточное дежурство, чтобы проводить контроль качества воды ежечасно, вместо двух раз в сутки, в соответствии с Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, согласованной краевым Управлением Роспотребнадзора.
Это позволит оперативно реагировать персоналу на возможное наступление паводка и корректировать режимы работы водозабора «Гремячий лог», например, чаще промывать гранодиоритовый песок в фильтрах, через которые пропускают енисейскую воду.
«Дать прогноз, как изменится мутность и цветность енисейской воды в паводковый период непросто, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — На этот показатель влияет много факторов — интенсивность таяния снега, количество дождей, объем сброса с Красноярского водохранилища. Поэтому заранее готовимся к возможному изменению показателей качества речной воды. Жестче контролируем соблюдение технологии обеззараживания питьевой воды, которую подаем горожанам. На водозаборе “Гремячий лог” создан необходимый запас поваренной соли для производства гипохлорита натрия, которым здесь обеззараживают воду».
Напомним, что городские водозаборы, расположенные на островах, где воду поднимают из-под русловых слоев, не подвержены последствиям паводковой ситуации на Енисее. На сегодняшний день вода, как в реке Енисей, так и в городском водопроводе отвечает требованиям санитарных норм. Например, по СанПиН мутность питьевой воды должна быть не выше 1,5 мг/л, в Красноярске этот показатель составляет в основном менее 0,6 мг/л. (среднегодовой показатель равен 0,7 мг/л).
Отметим, за месяц с 15 марта по 15 апреля 2024 г. объем пропуска воды через агрегаты Красноярской ГЭС увеличился с 2250 до 2710 кубометров в секунду. За счет этого, уровень Енисея в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха поднялся со 120 до 163 см. Но этот всё равно ниже, чем судоходный уровень — 175 см, и более чем на полметра ниже среднего многолетнего уровня воды в Енисее, составляющего 220 см. Для сравнения, в марте 2023 года этот показатель не превышал 110 см, а сброс составлял всего 2020 кубометров в секунду.