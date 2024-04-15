Отопительный сезон в Тольятти планируют завершить 17 апреля

Стало известно, когда в Тольятти планируют завершить отопительный сезон. Батареи в домах горожан начнут остывать уже на этой неделе. Информация об этом прозвучала на еженедельном аппаратном совещании.
— Отопительный сезон в Тольятти планируется завершить в среду, 17 апреля 2024 года, — сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.
В городской администрации отметили, что эту дату выбрали неслучайно. Ее определили с учетом среднесуточной температуры воздуха. С 17 апреля по ночам в Тольятти столбик термометра будет держаться в пределах +8…+13 градусов, а в дневные часы — около +17…+22 градусов.
Отметим, в Самаре дата завершения отопительного сезона пока не определена.