Отопительный сезон в Тольятти планируют завершить 17 апреля

В городской администрации отметили, что эту дату выбрали неслучайно. Ее определили с учетом среднесуточной температуры воздуха. С 17 апреля по ночам в Тольятти столбик термометра будет держаться в пределах +8…+13 градусов, а в дневные часы — около +17…+22 градусов.