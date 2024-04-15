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Отопительный сезон в Тольятти планируют завершить 17 апреля

Власти Автограда назвали дату завершения отопительного сезона-2024.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Тольятти планируют завершить отопительный сезон. Батареи в домах горожан начнут остывать уже на этой неделе. Информация об этом прозвучала на еженедельном аппаратном совещании.

— Отопительный сезон в Тольятти планируется завершить в среду, 17 апреля 2024 года, — сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.

В городской администрации отметили, что эту дату выбрали неслучайно. Ее определили с учетом среднесуточной температуры воздуха. С 17 апреля по ночам в Тольятти столбик термометра будет держаться в пределах +8…+13 градусов, а в дневные часы — около +17…+22 градусов.

Отметим, в Самаре дата завершения отопительного сезона пока не определена.

ЖКХ