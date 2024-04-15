Доллар подорожал, евро подешевел в понедельник

МИНСК, 15 апр — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта укрепилась по отношению к евро и российскому рублю.
Сегодня европейская валюта продолжила тренд прошедшей недели и подешевела. Евро упал в цене на 0,54% и опустился на уровень в 3,4810 рубля.
При этом американская валюта на фоне данных о росте розничного товарооборота скромно укрепилась. Доллар прибавил всего 0,07% и достиг отметки в 3,2663 рубля.
Российская валюта в понедельник незначительно подешевела, потеряв 0,01% от предыдущей стоимости. На торгах за 100 российских просили 3,4903 белорусского рубля.
Несмотря на падение в сравнении с долларом, в понедельник валюта Поднебесной укрепилась на 0,18%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4983 рубля.