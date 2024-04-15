Еще 616 аварийных домов расселят в Самаре до конца года

В программу вошли дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. За счет средств Фонда развития территорий расселят более 4500 квартир, в которых живут почти 12 тысяч человек. Еще 280 квартир расселят по другим программам. В этих помещениях живут еще более 700 человек.