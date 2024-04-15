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Еще 616 аварийных домов расселят в Самаре до конца года

В 2024 году в Самаре выделили 1,74 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют расселить еще 616 аварийных жилых домов. Соответствующее постановление подготовила городская администрация. На это планируют потратить 1,74 миллиардов рублей, что на миллиард больше первоначальной суммы.

В программу вошли дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. За счет средств Фонда развития территорий расселят более 4500 квартир, в которых живут почти 12 тысяч человек. Еще 280 квартир расселят по другим программам. В этих помещениях живут еще более 700 человек.

Программа по расселению аварийного жилья продлится до конца 2024 года.

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