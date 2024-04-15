На участке Орша — Могилев меняется график движения поездов

«В связи с проведением плановых восстановительных ремонтов пути на перегоне Орша-Западная — Червено 19, 22, 23, 24, 25 и 26 апреля отдельные поезда международных, межрегиональных линий и поезда региональных линий эконом-класса будут следовать на участке Орша — Могилев измененным маршрутом и расписанием через станцию Орша-Восточная вместо Орша-Западная. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”, а также по телефону контакт-центра БЖД 105», — говорится в сообщении.