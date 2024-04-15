Калининградский «Автотор» запустил производство кроссовера Jetour Dashing

Jetour — бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 года. С момента своего создания бренд продемонстрировал один из наиболее высоких темпов роста в Китае — за период с января 2018 года по март 2023 года продано 800 тыс. автомобилей. Бренд Jetour представлен четырьмя моделями: семейными кроссоверами X70, X90 и городским молодежным кроссовером Dashing, а также первой моделью Т2 из серии полноприводных внедорожников.