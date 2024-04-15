Эксперт: Россия — крупнейший инвестор в экономику Узбекистана

Россия и Китай являются крупнейшими партнерами Узбекистана, крупнейшими инвесторами в узбекскую экономику. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no».
По его мнению, $13 млрд за последние 20 с лишним лет российских инвестиций в Узбекистан были очень интересными с точки зрения того, куда они вкладывались, какие отрасли в республике они помогали развивать.
Куда направлена подавляющая часть этих инвестиций, какие страны являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Узбекистана?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.