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Эксперт: Россия — крупнейший инвестор в экономику Узбекистана

Подавляющая часть российских инвестиций направлена в производственный сектор экономики республики.

Источник: Sputnik.uz

Россия и Китай являются крупнейшими партнерами Узбекистана, крупнейшими инвесторами в узбекскую экономику. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиёр Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no».

По его мнению, $13 млрд за последние 20 с лишним лет российских инвестиций в Узбекистан были очень интересными с точки зрения того, куда они вкладывались, какие отрасли в республике они помогали развивать.

Куда направлена подавляющая часть этих инвестиций, какие страны являются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Узбекистана?

Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

экономика