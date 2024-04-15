Цены на квартиры в Минске растут третий месяц подряд

Рост цен и на вторичном рынке продолжается безостановочно уже несколько месяцев. Если не брать перепродажу квартир в новостройках, то квадратный метр в столице, по данным платформы, составляет $1581.
За год стоимость квадратного метра выросла на 7,1%, за месяц — на 3,6%.
В предложениях, как обычно, превалируют однокомнатные квартиры, их 40,5%. За ними идут «трешки» — чуть больше трети всех выставленных на продажу помещений. Еще 20,5% составляют двухкомнатные и 6,9% — четырехкомнатные.
Из всех предложений несколько подешевели лишь «однушки» — на 0,3% за месяц. Все остальные варианты подорожали. Причем двухкомнатные более чем на 21%.