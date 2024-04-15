РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург

«РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Исполнителем выступит предприятие “Уральские локомотивы”. Стоимость контракта — 12 миллиардов рублей. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года», — говорится в сообщении.
РЖД пишут, что для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Сейчас её разрабатывают в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта.
«В настоящее время завершено эскизное проектирование, приняты ключевые решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов, прорабатывается 4 класса обслуживания», — напомнила компания ранее озвученные параметры.
Максимальная скорость электропоезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации — 360 километров в час.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Строить их будет в России группа «Синара» (контролирует «Уральские локомотивы») в кооперации с «Трансмашхолдингом».
Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром.