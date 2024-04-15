РЖД подписали договор на постройку поездов для ВСМ Москва — Петербург

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Строить их будет в России группа «Синара» (контролирует «Уральские локомотивы») в кооперации с «Трансмашхолдингом».