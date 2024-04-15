Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочернюю компанию «Ашана» купил 23-летний студент из Казани

Теперь активы принадлежат «Торговой галерее».

Источник: Комсомольская правда

Дочернюю компанию «Ашана» купил 23-летний студент из Казани. Теперь активы принадлежат «Торговой галерее». Информация о закрытии сделки опубликована на сайте ЕГРЮЛ.

Теперь дочерней компанией, которая владеет в России 40 торговыми центрами, управляет бизнесмен и юрист Тагир Шаймарданов. Он является гендиректором УК «Кама капитал» и студентом юридического факультета Казанского федерального университета. Еще молодой человек работал в казанской юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов».

Кроме того, Тагиру через «Кама капитал» принадлежат компании «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад». Они созданы для покупки аутлетов Hines в Подмосковье и Петербурге, сообщает РБК.

Напомним, в Татарстане запустили новый сервис для упрощения работы на маркетплейсах.

торговля