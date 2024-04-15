Дочернюю компанию «Ашана» купил 23-летний студент из Казани

Теперь дочерней компанией, которая владеет в России 40 торговыми центрами, управляет бизнесмен и юрист Тагир Шаймарданов. Он является гендиректором УК «Кама капитал» и студентом юридического факультета Казанского федерального университета. Еще молодой человек работал в казанской юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов».