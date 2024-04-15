Десять российских бизнесов подали в суд на белорусскую сеть «Буслiк»

Первый магазин «Буслiк» открылся в Минске в 2006 году недалеко от торгового центра «Рига». Через десять лет у сети было уже более 40 торговых объектов и планировалось дойти до 60 в 2017 году. При этом основателю, Сергею Мисяченко, предлагали продать бизнес, но он не соглашался.