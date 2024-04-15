Десять российских бизнесов подали в суд на белорусскую сеть «Буслiк»

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Девять компаний и один индивидуальный предприниматель подали иски в различные арбитражные суды РФ против белорусской компании «ДПМ», которая управляла сетью магазинов «Буслiк», следует из электронной картотеки арбитражных дел РФ.
Исковые заявления подавались в феврале, марте и апреле 2024 года в суды Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Истцы — производители шапок, оптовые продавцы игрушек и памперсов и другие компании.
В том числе компания из Дальнего Востока хочет взыскать с «Буслiка» более 5,2 миллиона российских рублей (около 181 тысячи в переводе на белорусские).
Ранее сообщалось, что на начало апреля 2024 года все магазины сети закрылись. Это примерно два десятка торговых точек. В прошлом году у сети закрывалось 18 магазинов.
Первый магазин «Буслiк» открылся в Минске в 2006 году недалеко от торгового центра «Рига». Через десять лет у сети было уже более 40 торговых объектов и планировалось дойти до 60 в 2017 году. При этом основателю, Сергею Мисяченко, предлагали продать бизнес, но он не соглашался.
Позже бизнесмен все-таки продал пакет примерно в 25% Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для привлечения инвестиций. В 2018 году порядка 90% сети, в том числе всю долю ЕБРР, выкупила польская компания CDRL. По условиям сделки Мисяченко остался в сети на посту руководителя.
В 2023 году CDRL сообщила, что у «Буслiка» проблемы с финансами. Не поступила оплата за товары из Польши, которые продавались в сети. Убытки головной компании из-за этого оценивались в 1,7 миллиона злотых (около 1,4 миллиона белорусских рублей). CDRL при этом заверяла, что контроль над «Буслiком» утрачен и белорусская компания движется к банкротству.
В реестре банкротов и госрегистре на данный момент нет информации о том, что компания «ДПМ» ликвидируется или банкротится.
Ранее сеть была крупнейшей в сегменте детских товаров в Беларуси. Сейчас в этом секторе доминирует «Детмир» — дочерняя структура российского «Детского мира». У этой сети в республике 38 магазинов, и ни одна торговая точка пока не закрывалась.