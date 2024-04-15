Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белтелеком» повышает стоимость тарифов и услуг с 16 апреля

Тарифы и услуги «Белтелекома» дорожают в Беларуси с 16 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 16 апреля меняются тарифы на ряд услуг, сообщает пресс-служба предприятия.

Изменение ряда тарифов коснется как физических, так и юридических лиц. В «Белтелекоме» обратили внимание, что тарифы меняются с 16 апреля для недопущения убыточности оказания услуг.

Например, для физлиц в Беларуси вырастут тарифы на связь в сети компании (до 0,016 белрубля за 30 секунд соединения). Также подорожает связь с абонентами сетей сотовой связи (до 0,0345 белрубля за 30 секунд) и международная связь (от 0,185 до 1,8125 белрубля за полминуты).

Кроме того, дорожает цифровое телевидение ZALA и определенные услуги, в том числе связанные с доступом в интернет.

В «Белтелекоме» уточнили, что повышение не коснется тарифов стационарного широкополосного доступа в интернет (Byfly), услуг «Видеоконтроль» и «Умный дом», предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к интернету, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), предоставления в пользование цифровых междугородных и международных каналов.

Обновленные тарифы смотрите на сайте компании.