«Белтелеком» повышает стоимость тарифов и услуг с 16 апреля

Например, для физлиц в Беларуси вырастут тарифы на связь в сети компании (до 0,016 белрубля за 30 секунд соединения). Также подорожает связь с абонентами сетей сотовой связи (до 0,0345 белрубля за 30 секунд) и международная связь (от 0,185 до 1,8125 белрубля за полминуты).