«Белтелеком» повышает стоимость тарифов и услуг с 16 апреля

В Беларуси с 16 апреля меняются тарифы на ряд услуг, сообщает пресс-служба предприятия.
Изменение ряда тарифов коснется как физических, так и юридических лиц. В «Белтелекоме» обратили внимание, что тарифы меняются с 16 апреля для недопущения убыточности оказания услуг.
Например, для физлиц в Беларуси вырастут тарифы на связь в сети компании (до 0,016 белрубля за 30 секунд соединения). Также подорожает связь с абонентами сетей сотовой связи (до 0,0345 белрубля за 30 секунд) и международная связь (от 0,185 до 1,8125 белрубля за полминуты).
Кроме того, дорожает цифровое телевидение ZALA и определенные услуги, в том числе связанные с доступом в интернет.
В «Белтелекоме» уточнили, что повышение не коснется тарифов стационарного широкополосного доступа в интернет (Byfly), услуг «Видеоконтроль» и «Умный дом», предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к интернету, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), предоставления в пользование цифровых междугородных и международных каналов.
Обновленные тарифы смотрите на сайте компании.