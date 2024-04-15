МИД: вопрос сертификации белорусской молочки для Алжира решен

МИНСК, 15 апр Sputnik. Новые проекты Беларуси и Алжира в аграрной сфере, в том числе и сертификация белорусской продукции, были обсуждены во время визита главы МИД Беларуси Сергея Алейника в эту страну.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Сергей Алейник провел переговоры с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Алжирской Народной Демократической Республики Юсефом Шерфой.
«По итогам встречи удалось решить вопрос сертификации белорусской молочной продукции для поставок на рынок Алжира», — сообщили в МИД.
Там отметили, что соответствующие сертификаты подписаны алжирской стороной и переданы белорусской делегации по итогам переговоров.
«Минсельхозпрод Алжира также передал свой проект по сертификации белорусской мясной продукции на рынок страны», — рассказали в белорусском ведомстве.
Там отметили, что глава Минсельхозпрода Алжира является сопредседателем Белорусско-Алжирской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Центральными темами переговоров Алейника и Шерфы стали двусторонние проекты в аграрной отрасли и в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Кроме этого, обсуждалось проведение заседания совместной группы, запланированного на ближайшие месяцы.
Шерфа в этой связи подтвердил намерение посетить Минск в ближайшее время и продолжить предметные переговоры.