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МИД: вопрос сертификации белорусской молочки для Алжира решен

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в рамках визита в Алжир обсудил вопросы развития сотрудничества в сельском хозяйстве.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр Sputnik. Новые проекты Беларуси и Алжира в аграрной сфере, в том числе и сертификация белорусской продукции, были обсуждены во время визита главы МИД Беларуси Сергея Алейника в эту страну.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Сергей Алейник провел переговоры с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Алжирской Народной Демократической Республики Юсефом Шерфой.

«По итогам встречи удалось решить вопрос сертификации белорусской молочной продукции для поставок на рынок Алжира», — сообщили в МИД.

Там отметили, что соответствующие сертификаты подписаны алжирской стороной и переданы белорусской делегации по итогам переговоров.

«Минсельхозпрод Алжира также передал свой проект по сертификации белорусской мясной продукции на рынок страны», — рассказали в белорусском ведомстве.

Там отметили, что глава Минсельхозпрода Алжира является сопредседателем Белорусско-Алжирской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Центральными темами переговоров Алейника и Шерфы стали двусторонние проекты в аграрной отрасли и в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Кроме этого, обсуждалось проведение заседания совместной группы, запланированного на ближайшие месяцы.

Шерфа в этой связи подтвердил намерение посетить Минск в ближайшее время и продолжить предметные переговоры.