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«Газпром» откроет совместное с Беларусью предприятие

«Газпром» сообщил об открытии совместного белорусско-российского предприятия.

Источник: Reuters

Стало известно, что «Газпром трансгаз Беларусь» и «Газпром газомоторное топливо» намерены создать совместное предприятие, пишет ТАСС.

На данный момент после совещания компаний группы «Газпром», прошедшем в Санкт-Петербурге, принято решение о формировании рабочей группы, которая займется вопросами создания совместного предприятия.

Известно, что стороны рассматривают создание совместного предприятия в качестве основы «для расширения интеграции и формирования будущего объединенного газомоторного рынка».

Кроме того, в рамках совещания обсуждались главные направления развития автомобильной газозаправочной сети в Беларуси и России, вопросы гармонизации законодательств обеих государств.

Также речь шла о стимулировании использования новых моделей транспорта белорусского и российского производства.