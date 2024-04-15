«Газпром» откроет совместное с Беларусью предприятие

Стало известно, что «Газпром трансгаз Беларусь» и «Газпром газомоторное топливо» намерены создать совместное предприятие, пишет ТАСС.
На данный момент после совещания компаний группы «Газпром», прошедшем в Санкт-Петербурге, принято решение о формировании рабочей группы, которая займется вопросами создания совместного предприятия.
Известно, что стороны рассматривают создание совместного предприятия в качестве основы «для расширения интеграции и формирования будущего объединенного газомоторного рынка».
Кроме того, в рамках совещания обсуждались главные направления развития автомобильной газозаправочной сети в Беларуси и России, вопросы гармонизации законодательств обеих государств.
Также речь шла о стимулировании использования новых моделей транспорта белорусского и российского производства.