Участие Кубани на ПМЭФ обойдется более, чем в 95 млн рублей

Краснодарский край готовится к участию в 27-ом Петербургском международном экономическом форуме. Деловая газета-Юг сообщает, что участие региона в главном экономическом событии России обойдется более, чем в 95 млн рублей. Данные следуют из материалов, которые опубликованы на сайте госзакупок.