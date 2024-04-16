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Участие Кубани на ПМЭФ обойдется более, чем в 95 млн рублей

На организацию участия Кубани на ПМЭФ направят более 95 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край готовится к участию в 27-ом Петербургском международном экономическом форуме. Деловая газета-Юг сообщает, что участие региона в главном экономическом событии России обойдется более, чем в 95 млн рублей. Данные следуют из материалов, которые опубликованы на сайте госзакупок.

Средства выделят из бюджета Краснодарского края. Подрядчику будет необходимо подготовить экспозиции региона, сувенирную продукцию, организовать кейтеринг, а также обеспечить уборку и дезинфекцию стенда. Работа над проектом должна быть завершены к 12 июня 2024 года.

27-й ПМЭФ продлится с 5 по 8 июня 2024 года. Он откроется в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».