В Приморье к ноябрю 2028 года построят новую скоростную автодорогу

В настоящее время поток автотранспорта принимает на себя федеральная трасса А-370 «Уссури», соединяющая Владивосток и Хабаровск. Выезд из Владивостока обеспечивается через низководный мост через Амурский залив и полуостров Де-Фриз, в районе села Вольно-Надеждинское он соединяется с трассой в аэропорт и Находку, после чего начинает петлять между сопками через населенные пункты Мирный, Кипарисово-2 и массивы дачных участков.