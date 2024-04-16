В Приморье к ноябрю 2028 года построят новую скоростную автодорогу

Строительство новой скоростной автодороги в Надеждинском районе для обхода нескольких поселков на выезде из Владивостока в сторону Хабаровска планируется начать осенью 2026 года и завершить к ноябрю 2028 года. Общая протяженность новой асфальтобетонной дороги шириной 6 полос составит 18 километров. Расчетная скорость движения по трассе будет составлять до 120 км/ч, сообщает ИА PrimaMedia.
Электронный аукцион на право подготовки проекта и строительство автодороги объявило ФКУ ДСД «Дальний Восток». В конкурсной документации на сайте госзакупок говорится, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 млрд 283,918 млн рублей. Заявки принимаются до 2 мая, итоги планируется подвести в тот же день.
Подрядчику предстоит предложить несколько трассировок автодороги и построить обходы населенных пунктов Вольно-Надеждинское, Кипарисово-2, Сиреневка и Мирный и Вольно-Надеждинское. Также запланировано строительство трех мостов, 9 путепроводов, 18 разворотных колец и четырех транспортных развязок.
В настоящее время поток автотранспорта принимает на себя федеральная трасса А-370 «Уссури», соединяющая Владивосток и Хабаровск. Выезд из Владивостока обеспечивается через низководный мост через Амурский залив и полуостров Де-Фриз, в районе села Вольно-Надеждинское он соединяется с трассой в аэропорт и Находку, после чего начинает петлять между сопками через населенные пункты Мирный, Кипарисово-2 и массивы дачных участков.