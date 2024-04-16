В России хотят разобраться с проблемой «врачей-недоучек»

Медицинские факультеты в непрофильных университетах и институтах могут закрыть в России из-за низкого качества подготовки врачей в них. На проблему обратил внимание и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В России сейчас 163 высших учебных заведения (ВУЗ) готовят врачей, но в ведении Минздрава находятся только 46. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев речь идет о медицинских факультетах, которые порой открывают даже в небольших институтах в райцентрах. Подчиняются они Минобрнауки, поэтому Минздрав не может проконтролировать качество учебного процесса.
Профессор Андрей Малявин объяснил, что невозможно подготовить медицинского специалиста на одной только теории, нужна также и практика. А именно с практической подготовкой у небольших факультетов возникают проблемы, потому что для этого нужны собственные лаборатории и анатомические залы, отметил он.
Эксперты предлагают сократить слабые факультеты и перевести их ресурсы в профильные медицинские университеты, чтобы повысить подготовку студентов. Но в системе здравоохранения есть и многие другие проблемы, например, острая нехватка кадров, пишет «ПГ».