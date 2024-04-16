В России хотят разобраться с проблемой «врачей-недоучек»

Профессор Андрей Малявин объяснил, что невозможно подготовить медицинского специалиста на одной только теории, нужна также и практика. А именно с практической подготовкой у небольших факультетов возникают проблемы, потому что для этого нужны собственные лаборатории и анатомические залы, отметил он.