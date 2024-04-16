РУСАЛ и администрация Красноярска подписали соглашение о соцпроектах на сумму более 2 млрд рублей

В соглашение вошло продолжение благоустройства сквера им. А. В. Водянникова в Центральном районе, который РУСАЛ создал на месте пустыря в прошлом году. В 2024 году планируется установить скульптуру красноярца, чье имя носит сквер и улица. Помимо этого, РУСАЛ начинает программу подготовки строительства спортивных площадок на территории школ Советского района, а также продолжает строительство «Центра Спортивных единоборств».