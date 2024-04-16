РУСАЛ и администрация Красноярска подписали соглашение о соцпроектах на сумму более 2 млрд рублей

Компания РУСАЛ и администрация города Красноярска впервые подписали комплексное соглашение о социально-экономическом партнерстве.
В соглашение вошли проекты развития города, которые РУСАЛ будет реализовывать до 2026 года. Главная цель этих инициатив — развитие комфортной городской среды. В их числе продолжение проекта масштабной реконструкции Центрального парка, а также продолжение реставрации объектов Исторического квартала. Компания РУСАЛ ранее уже восстановила 6 объектов на улице Горького.
Также компания продолжит программу благоустройства дворовых территорий в Советском районе, где традиционно проживает большое количество сотрудников и ветеранов КрАЗа. РУСАЛ проводит благоустройство таких пространств с 2019 года. За это время 27 дворов уже приведены в порядок. В 2024 году компания намерена благоустроить еще 6 дворов.
В соглашение вошло продолжение благоустройства сквера им. А. В. Водянникова в Центральном районе, который РУСАЛ создал на месте пустыря в прошлом году. В 2024 году планируется установить скульптуру красноярца, чье имя носит сквер и улица. Помимо этого, РУСАЛ начинает программу подготовки строительства спортивных площадок на территории школ Советского района, а также продолжает строительство «Центра Спортивных единоборств».
Глава города после церемонии подписания соглашения отметил, что этим документом компания еще раз продемонстрировала преемственность своей работы на благо всех, кто живёт в городах ответственности РУСАЛа.
«Компания благоустраивает территорию городских дворов, активно, профессионально проводит глобальную модернизацию Центрального городского парка, совершенствует спортивную инфраструктуру муниципалитета. Подписанное соглашение позволит нам общими усилиями интенсифицировать эту работу», — подчеркнул Владислав Логинов.
«Это соглашение консолидирует наши созидательные инициативы в Красноярске. Мы уже не раз заключала соглашения с городом, Центральным районом, Красноярским краем, всякий раз в рамках соглашений реализовывались важные проекты развития региональной столицы. Мы будем последовательно стремиться к тому, чтобы Красноярск стал лучшим городом страны», — сказала вице-президент РУСАЛ.
На реализацию всех заявленных проектов компания РУСАЛ планирует потратить более 2,3 миллиарда рублей.
Развитие городов ответственности компании является приоритетами социальной политики РУСАЛа, основные принципы которой много лет назад определил основатель компании Олег Дерипаска.